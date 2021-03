Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Farbe verunreinigt Hauswand; Weitere Drogenfahrten entdeckt; Graffiti an der Garagenwand; Renault Zoe verkratzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Farbe verunreinigt Hauswand

In der Nacht zum Donnerstag, 11. März zerschellten zwischen 01.40 und 01.45 Uhr mehrere mit brauner Farbe gefüllte Gläser an der Fassade des Gebäudes einer Burschenschaft im Hainweg. Die Farbe verteilte sich auf der Wand. Durch die notwendigen Reinigungskosten entstand ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Aufgrund der augenscheinlich politischen Motivation der Tat ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Ostkreis - Weitere Drogenfahrten entdeckt

Die Polizei Stadtallendorf kontrollierte und beendete weitere Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren und keinen Führerschein hatten. Am Mittwoch, 10. März, um kurz nach 17 Uhr bemerkte die Streife in der Neustädter Straße einen Pkw mit einem Ausfuhrkennzeichen. Am Steuer saß ein augenscheinlich sehr junger Mann. Es stellte sich heraus, dass der tatsächlich erst 17-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Der im Ostkreis lebende Jugendliche gab den Genuss von Betäubungsmitteln zu, was ein auf THC reagierender Test bestätigte. Am Donnerstag, 11. März, um 17 Uhr bemerkte eine Streife dann das fehlende Kennzeichen eines Motorrollers und kontrollierte den Fahrer in der Rheinstraße. Der 24 Jahre alte Mann aus dem Ostkreis fuhr den führerscheinpflichtigen Roller unter dem Einfluss von THC, wie der Drogentest bestätigte. Einen Führerschein hat er noch nie gehabt. In diesem Fall kommt noch das Fahren eines nicht versicherten Fahrzeugs hinzu. In beiden Fällen veranlasste die Polizei die notwendigen Blutproben.

Stadtallendorf - Graffiti an der Garagenwand

Die Rückseite einer Doppelgarage im Iglauer Weg grenzt an den Park beim Mali-Teich. Auf dieser Rückseite brachten unbekannte zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag ein insgesamt etwa 9 Quadratmeter großes Graffiti in der Farbe Schwarz an. Das Tag setzt sich zusammen aus Buchstaben, Zahlen und nicht entzifferbaren Zeichen. Die Kosten zur Beseitigung der Farbe auf dem Rauputz liegen vermutlich im vierstelliger Höhe. Wer hat zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung beitragen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Renault Zoe verkratzt

An einem weißen Renault Zoe entstand durch mutwilliges Verkratzen ein Schaden in vierstelliger Höhe. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 23 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Donnerstag, 04. März in der Grundstückszufahrt eines Anwesens im Spiegelslustweg. Die Besitzerin stellte an verschiedenen Stellen mehrere tiefe Kratzer fest. Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

