POL-MR: Reifen aufgeschlitzt - Tatverdächtiger flüchtete; Kellereinbrecher erbeutet Mountainbike; Unfälle - Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein; Werbetafel angefahren; Unter Drogen am Steuer;

Marburg - Alle vier Reifen aufgeschlitzt - Tatverdächtiger flüchtete

Aufgrund von Zeugenaussagen steht ein ca. 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann mit 3-Tage-Bart und mutmaßlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit schwarzer Jacke und heller Hose unter dem Verdacht, alle vier Reifen eines blauen C-Klasse Daimlers aufgeschlitzt zu haben. Die Tat im Pommernweg 2 war am Mittwoch, 10. März, gegen 21 Uhr. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. In der gleichen Nacht zwischen 22 und 04 Uhr kam es in der Chemnitzer Straße zu einer gleichartigen Tat. In der Chemnitzer Straße stach ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen eines grünen Peugeot Partner platt. Ob hier der Tatverdächtige aus dem Pommernweg ebenfalls in Frage kommt bedarf weiterer Ermittlungen. Wer hat die Taten im Pommernweg und in der Chemnitzer Straße gesehen, bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kellereinbrecher erbeutet Mountainbike

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Ginseldorfer Weg erbeutete der Täter ein rot weißes Univega Mountainbike. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Donnerstag, 11 März. Wo ist in dieser Zeit das rot weiße Univega aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein - Unfälle - Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein.

Ein 28 Jahre alter Mann aus dem Hinterland steht unter dem Verdacht, mit einem grauen Audi A6 Kombi mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Als die Polizei ihn an einer Bushaltestelle in Breidenstein festnahm, zeigte sein Alkotest 2,03 Promille an. Der Mann besitzt zudem keinen Führerschein. Die Polizei entließ ihn nach der notwendigen Blutprobe. Letztendlich endete die Fahrt in der Nacht zum Donnerstag, 11. März an einem Baumstamm auf einer Wiese in Breidenstein. Von dort kam er nicht mehr weg, weil er sich durch den unfall festgefahren hatte. Der Wagen blieb also zurück und der Fahrer entfernte sich nach Zeugenaussagen zusammen mit einem Mitfahrer zu Fuß. Den Mitfahrer ermittelte die Polizei mittlerweile. Auch er blieb wie der Fahrer unverletzt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und vorgefundenen Spuren war der Kombi in noch mindestens einen weiteren Verkehrsunfall verwickelt, wobei allerdings weder der Unfallort noch die Folgen bekannt sind. Die Fahrt ging wohl von Lixfeld über Niederdieten bis Breidenstein. Am Audi befand sich blaue Fremdfarbe. An dem Audi selbst entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Etwaige Zeugen eines Unfalls im Hinterland am Abend bzw. in der Nacht zum Donnerstag unter Beteiligung eines grauen Audi A6 Kombi werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Wetter - Werbetafel an Parkplatzausfahrt angefahren

Aus noch unbekannten Gründen stieß ein Auto an der zur Straße Alter Graben gelegenen Ausfahrt des Rewe-Parkplatzes gegen eine beleuchtete Werbetafel und verursachte an dieser einen Schaden von mindestens 800 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Unfallflucht ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 11. März, zwischen 00.28 und 00.42 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Unter Drogen am Steuer

Nach einem positiven Drogentest auf THC untersagte die Polizei einem 20 Jahre jungen Mann am Donnerstag, 11. März, um 11.45 Uhr, in Neustadt die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe. Der junge Mann war mit seinem Sprinter bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen. Um 14.40 Uhr überprüfte die Polizei am Bahnhof in Stadtallendorf den Fahrer eines Pkw, wobei der Verdacht des Drogeneinflusses entstand. Der Test des 27 Jahre alten Fahrers reagierte dann auch positiv auf THC und Amphetamine. Er musste sein Auto ebenfalls stehen lassen. Die Polizei veranlasste auch bei ihm die notwendige Blutprobe.

