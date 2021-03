Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vorsorgliches Ausweichmanöver endet mit Verletzungen für Fußgänger mit Kleinkind - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe

Weil ein Vater befürchtete von einem herannahenden Auto erfasst zu werden, sprang er mit seiner auf dem Arm getragenen 1 Jahr alten Tochter in ein angrenzendes Gebüsch. Vater und Tochter stürzten dabei und verletzten sich. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens, dass sich am Samstag, 06. März, um 11 Uhr auf der Riedstraße zwischen der Zimmermann- und der Luwecostraße ereignete. Nach den Angaben des Vaters stand er mit seiner Tochter auf dem zur Ortsmitte Cölbe gesehen rechten Gehweg in der Riedstraße. Er sah dann den Pkw, der sich von der Zimmermannstraße mit für ihn gefühlt unangemessen schneller Geschwindigkeit und zudem äußerst weit rechts fahrend näherte. Da er befürchtete, von dem Pkw erfasst bzw. touchiert zu werden, sprang er vorsorglich in das angrenzende Gebüsch und stürzte dabei gemeinsam mit der Tochter zu Boden. Die Untersuchung der letztlich eher leicht verletzten Tochter erfolgte im Krankenhaus. Einen Kontakt mit dem vorbeifahrenden und ohne Reaktion weiterfahrenden Auto gab es nicht. Es handelte sich um einen größeren schwarzen Pkw. Darüber hinaus konnte der Vater keine sicheren Aussagen machen. Wer fuhr an diesem Samstag gegen 11 Uhr durch die Riedstraße? Wer hat das Geschehen gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem beschriebenen Auto machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell