Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt auf einem öffentlichen Platz in Minden

BielefeldBielefeld (ots)

SB / Bielefeld / Minden - Am Freitagmorgen, 11.12.2020, kam es am ZOB in Minden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein Jugendlicher zu Boden ging und mehrere Stichverletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien ein 17-jähriger Iraker und ein 18-jähriger Deutsch-Türke am ZOB zu einer Aussprache verabredet gewesen.

Für den schwer verletzten Jugendlichen bestand zumindest vorübergehend Lebensgefahr. Auch der Haupttäter erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und wurde wie sein Begleiter in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden drei tatverdächtigen Personen identifiziert. Zwei von ihnen wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Die durch das Polizeipräsidium Bielefeld eingerichtete Mordkommission "ZOB" hat unter Leitung von KHK Kollien die noch andauernden Ermittlungen, die durch Mindener Kriminalbeamte unterstützt werden, aufgenommen.

Hinweisen zufolge, soll eine Zeugin den Verlauf der Tathandlung mit ihrem Handy gefilmt haben. Die Polizei Bielefeld bittet diese Frau und alle weiteren Zeugen, die Hinweise geben können, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521 / 545-0 zu melden.

