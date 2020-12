Polizei Bielefeld

POL-BI: Arbeitsgeräte aus Pkw gestohlen

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Bereits in der Nacht zu Dienstag, 08.12.2020, haben Unbekannte drei Baumaschinen aus einem Ford gestohlen, der in der Melanchthonstraße abgestellt war.

Ein 65-jähriger Bielefelder parkte seinen Ford Mondeo an einem Wohnhaus, in Nähe des Kreisverkehrs an der Rolandstraße. Sein Auto stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, in einer Garageneinfahrt. Er entdeckte morgens, dass eine Hintertür des Mondeo nicht verschlossen und nur angelehnt war. Aus dem Pkw wurden ein Bosch Bohrhammer GBH 2-28, ein Bosch Leitungsprüfer GMS 120 und ein Bosch Entfernungsmesser gestohlen. Aufbruchspuren konnte der 65-Jährige nicht an seinem Ford erkennen.

