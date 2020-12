Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer fährt gegen Ford Focus

BielefeldBielefeld (ots)

Ein E-Bike-Fahrer stieß Donnerstagabend, 10.12.2020, an der Walther-Rathenau-Straße gegen einen zum Teil auf dem Radweg wartenden PKW. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 17:25 Uhr radelte ein 26-jähriger Bielefelder mit seinem Lasten-Fahrrad auf dem Radweg der Walther Rathenau-Straße von der Eckendorfer Straße in Richtung Herforder Straße. Ein 57-Jähriger aus Halle/Westfalen fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Ford Focus von einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße Ecke Herforder Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Eckendorfer Straße einzubiegen.

Als der Ford-Fahrer sich mit seinem Fahrzeug bereits zum Teil auf der Fahrbahn befand, musste er aufgrund des Verkehrsaufkommens anhalten. Das Focus-Heck ragte dabei auf den Radweg. Der E-Lastenrad-Fahrer setzte seine Fahrt auf dem Radweg fort und prallte schließlich gegen den stehenden PKW. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

An dem Ford Focus entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Das Pedelec blieb unbeschädigt.

