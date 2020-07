Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Osterwicker Straße/Weißer Opel Corsa beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen Schaden an einem weißen Opel Corsa verursacht, sich aber nicht um seine Anschlusspflichten gekümmert hat ein unbekannter Autofahrer. Die Fahrerin des beschädigten Autos vermutet, dass der Unfall am Mittwoch (1.7.20) auf einem Supermarktparkplatz an der Osterwicker Straße in Darfeld passiert ist. Sie war zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr einkaufen. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

