Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb geht nach erneutem Diebstahl in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstagabend, 23.01.2021, stellten Ladendetektive einen polizeibekannten Dieb und seinen Komplizen, als diese versuchten, Ware in einem Supermarkt an der Teutoburger Straße zu stehlen.

Die Mitarbeiter des Geschäftes beobachteten gegen 19:00 Uhr zwei 20-jährige Männer, die durch die Gänge gingen, sich unterhielten und Kleidung sowie Elektronikartikel an sich nahmen. Beide trugen Rucksäcke auf dem Rücken. In einem Versteck deponierten sie die Ware in ihren Rucksäcken und begaben sich auf den Weg zur Kasse.

Dort hielten sie die Ladendetektive auf. Einer der beiden, ein 20-jähriger Marokkaner war den Mitarbeitern aus drei vorangegangenen Ladendiebstählen in diesem Markt bereits bekannt.

In seinem Rucksack hatte der Mann einen Kopfhörer und eine Musikbox verstaut. Sein Komplize, ein 20-jähriger Algerier, hatte Kleidungsstücke und ebenfalls einen Kopfhörer eingesteckt.

Eintreffende Polizeibeamte erstatteten gegen beide Männer Anzeige. Den 20-jährigen Marokkaner nahmen sie vorläufig fest, da er in der Vergangenheit mehrfach wegen Ladendiebstahls aufgefallen war. Er wurde am Sonntag, 24.01.2021, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Erste Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4818855

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell