Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher- Duo erbeutet Tabakwaren

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Senne-

Unbekannte warfen am Sonntag, 24.01.2021, an einem Kiosk an der Windelsbleicher Straße, nahe der Gustavstraße, eine Scheibe ein und stahlen Tabakwaren. Eine Bielefelderin sah zwei Männer flüchten.

Verdächtige Geräusche weckten gegen 04:20 Uhr eine Anwohnerin der Windelsbleicher Straße. Sie sah aus dem Fenster, bemerkte zwei dunkel gekleidete Personen, die in Richtung Krackser Straße davonrannten, und rief sofort die Polizei.

Die Täter hatten eine Scheibe eines Geschäftes an der Windelbleicher Straße, nahe der Gustavstraße, mit einem Gullydeckel eingeworfen. Sie betraten den Laden, griffen sich Tabakwaren und flüchteten anschließend damit in Richtung Krackser Straße.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer in dunklen Jacken mit Kapuze und dunklen Hosen handeln.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell