Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Ladendiebstähle in einer Woche in einem Markt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein 20-jähriger Ladendieb versuchte, dreimal in kurzer Zeit, am 16., 19. und 20.01.2021, mit wechselnden Komplizen Ware in einem Supermarkt an der Schweriner Straße zu stehlen. Zweimal wurde er auf frischer Tat erwischt.

Am Mittwoch, 20.01.2021, gegen 14:50 Uhr beobachteten Ladendetektive den 20-jährigen Marokkaner, als er zusammen mit drei Komplizen, darunter zwei 20- und 21-jährige Algerier, Ware einsteckte. Als einer der Mitarbeiter auf das Quartett zuging, ergriffen die Männer die Flucht und warfen Gegenstände in die Regale. Im Bereich der Kassen, gelang es den Mitarbeitern, drei der Männer festzuhalten. In ihren Taschen fanden sie eine Uhr und fünf Sonnenbrillen.

Erst am Dienstag, 19.01.2021, erwischte ein Ladendetektiv den 20-Jährigen beim Diebstahl in demselben Supermarkt. Gegen 17:45 Uhr ging er gemeinsam mit einem 26-jährigen Marokkaner auf Beutezug. Die Männer nahmen Kleidung sowie Uhren an sich und steckten sie in einen Rucksack. Einer der beiden legte weitere Ware in einen Einkaufswagen und ging zur Kasse, um einen regulären Einkauf vorzutäuschen. Er legte weder die Gegenstände aus dem Rucksack noch die Uhr, die er bereits am Handgelenk trug, auf das Kassenband. Der Ladendetektiv hielt die beiden Männer fest und verständigte die Polizei.

Dabei fiel ihm auf, dass einer der Männer bereits am 16.01.2021, einen Ladendiebstahl begangen hatte und dabei von der Videokamera erfasst worden war. Demnach war der 20-Jährige bereits am Samstag, gegen 15:15 Uhr, in dem Supermarkt straffällig geworden, indem er Ware mitgehen ließ.

Gegen die insgesamt vier Männer erstatteten Polizeibeamte Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell