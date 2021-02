Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisster Mann wohlbehalten zurück

Weilerswist (ots)

Seit dem frühen Montagabend hat die Polizei Euskirchen einen 80-Jährigen aus Weilerswist gesucht. Er kam von einem Spaziergang nicht zurück.

Dazu sind neben einem Hubschrauber auch mehrere Suchhunde zum Einsatz gekommen.

Der Mann ist selbstständig am heutigen Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr wieder an seiner Wohnanschrift unversehrt zurückgekehrt. Er gab an, die Nacht im Freien verbracht zu haben.

