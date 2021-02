Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abbiegen gegen Doppel-T-Träger geprallt

53881 Euskirchen-Frauenberg (ots)

Montagnachmittag (16.50 Uhr) befuhr eine 81-Jährige aus Euskirchen mit ihrem Pkw die Landstraße 61 (Nideggener Straße) in Frauenberg. Sie wollte nach links in die Straße "Tannenau" einfahren. Offenbar durch einen Fahrfehler fuhr sie jedoch bei ihrem Abbiegevorgang mit der rechten Fahrzeugseite gegen/auf einen Stahlträger. Ihr Fahrzeug wurde dadurch auf die linke Seite geworfen. Ein Anwohner hatte seinen Zaun mit diesen Stahlträgern verstärkt. Die Fahrerin selbst und ihr ebenfalls 81-jähriger Begleiter wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

