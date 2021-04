Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten nehmen 18-Jährigen in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Mit Strafanzeigen sieht sich ein 18-Jähriger konfrontiert, der nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwoch, 21. April 2021, auch Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat. Dabei fiel der 18-jährige Gelsenkirchener zunächst gegen 19.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl am Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer auf. Als Angestellte des Ladens ihn auf den Diebstahl hin ansprechen wollten, rammte er einen 27-jährigen Supermarktmitarbeiter mit einem Einkaufswagen, verletzte diesen dabei und flüchtete mit seiner Beute. Alarmierte Polizisten trafen den Gelsenkirchener später, gegen 20.15 Uhr, am Busbahnhof Buer an der Springestraße an. Der Gelsenkirchener versuchte erneut zu flüchten, wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten und schlug um sich. Dabei verletzte er vier Beamte leicht. Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen mit ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sie leiteten Strafverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell