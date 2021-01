Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, PKW beschädigt

Kusel (ots)

Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 14:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße Kusel zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte parkte seinen PKW vor dem Anwesen. Erst am nächsten Tag entdeckte er einen Schaden am Heck seines Toyotas. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Dieser hat sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand ein Streifschaden am Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de richten. |pikus

