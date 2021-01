Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ölspur auf der L355/K1

Waldmohr (ots)

Am Mittwochnachmittag wird eine Ölspur gemeldet. Die Feuerwehr Waldmohr stellt Verschmutzungen im Bereich der Einmündung L355 zur K1 in Richtung Eichelscheider Hof fest. Die Straßenmeisterei Kusel wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des bislang unbekannten Verursachers laufen. Sachdienliche Angaben, die zur Feststellung des Verursachers bei-tragen könnten, bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de richten. |pikus

