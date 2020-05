Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden

Meppen (ots)

Bei Bauarbeiten in der Straße Domhof wurde heute Nachmittag eine amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Die fünf-Zentner Fliegerbombe wird nach derzeitigen Erkenntnissen noch heute durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft. Der Bereich um den Domhofplatz wurde weiträumig abgesperrt. Um Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen, wird ein Evakuierungsradius von 500 Metern um den Fundort gezogen. Anwohner werden aus ihren Wohnhäusern evakuiert. Dazu zählen auch Teile der Innenstadt.

Die Stadt Meppen hat für die evakuierten Personen in der Vogelpohlstraße im Kossehof eine Sammelstelle eingerichtet. Darüber hinaus können sich akut pflegebedürftige Personen an das Jugend-und Kulturgästehaus am Helter Damm wenden. Weitere Informationen können über das Bürgertelefon unter der Rufnummer (05931) 153-222 erfragt werden.

