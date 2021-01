Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geräteschuppen aufgebrochen

Offenbach-Hundheim (ots)

Mehrere Geräteschuppen hat ein Langfinger in der Gartenanlage Niederau aufgebrochen. Der Täter hatte hierbei Riegel beschädigt oder einfach die Metalltüren so verbogen, dass er ins Innere blicken konnte. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Bisher wurden der Polizei noch keine Fehlbestände gemeldet. Die Schuppen wurden im November 2020 bereits einmal heimgesucht. Sie sind zumindest im Hellen von Wohnhäusern aus einzusehen, weshalb die Polizei noch auf Hinweise zu Auffälligkeiten in der Nähe der Gartenanlage hofft. Dies bezieht sich auch auf die Tatzeit, die noch nicht näher einzuschränken ist. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

