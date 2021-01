Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wintereinbruch führt zu mehreren Unfällen

Kusel (ots)

Zu insgesamt vier Verkehrsunfällen bei denen die Witterungsverhältnisse eine Rolle spielten, musste die Polizei Kusel am gestrigen Morgen ausrücken. Gegen 06.10 Uhr verlor ein 30 -jähriger Fahrer eines Nissan auf der L 360 von Kusel in Richtung Bledesbach infolge Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Graben.

Gegen 06.30 Uhr wollte ein 52-jähriger in Oberstaufenbach von der Talstraße auf die L 367 ab-biegen, kam ins Rutschen und stieß mit einem weiteren Pkw zusammen. Die Beamten stellten hierbei fest, dass auf dem Fahrzeug Sommerreifen montiert waren.

Gegen 07.20 Uhr kam in Brücken in der Hauptstraße eine 27-jährige von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Metallpoller und im Anschluss gegen eine Hauswand.

Gegen 09.15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Niederstaufenbach aufgrund glatter Fahrbahn zu einem Auffahrunfall.

Bei allen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.|pikus

