Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Holzdiebstahl - Täter beobachtet

Glanbrücken (ots)

An der Grillhütte am Feldweg an der K 26 haben zwei Männer am Montagabend Brennholz weggenommen. Als sie einen Zeugen bemerkten fuhren sie mit ihrem Transporter eilig davon. Die Polizei fand den Wagen über das vom Hinweisgeber abgelesene Kennzeichen. Zwei beim Fahrzeug angetroffenen Personen gaben an, dass sie den Bürgermeister bei der Hütte suchten, um diese bei ihm zu mieten. Im Transporter wurde nur noch ein Holzscheit aufgefunden. Allerdings war bis zum Auffinden des KFZ genügend Zeit für ein Entladen verstrichen. Die Personalien wurden für eine Anzeigenerstattung festgestellt. |pilek-AH

