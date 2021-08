Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher greift junge Frau auf offener Straße an

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (29.08.2021) einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 19-jährige Frau in der Landauer Straße angegriffen zu haben. Die 19-Jährige lief gegen 22.10 Uhr von der Pforzheimer Straße kommend die Landauer Straße entlang, als ein Unbekannter ihr von hinten auf die Schulter tippte. Als sich die junge Frau umdrehte, stach der 16-Jährige unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand in ihren Bauch und flüchtete anschließend zurück in Richtung Pforzheimer Straße. Rettungskräfte brachten die 19-Jährige, die offenbar nur leicht verletzt wurde, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizeibeamte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Auf einem Verbindungsweg im Bereich der Kaiserslauterer Straße stellten sie drei Jugendliche fest, die beim Erblicken der Streife davonrannten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten im Bereich der Landauer Straße/Niersteiner Straße unter anderem auch den 16-jährigen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung der verletzten Frau zutraf, anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Schere, die als Tatwerkzeug in Betracht kommt und beschlagnahmten diese.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen daraufhin fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell