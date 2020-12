Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Zwei Täter nach Einbrüchen auf frischer Tat festgenommen

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 19.12.2020, 23:15 Uhr bis 23:52 Uhr

Nach Einbrüchen konnte die Melsunger Polizei zwei Personen auf frischer Tat festnehmen. Ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus dem Schwalm-Eder-Kreis hatten zuvor versucht, in eine Apotheke und in eine Garage einzubrechen und haben einen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.250,- Euro verursacht.

Gegen 23:14 Uhr hatte ein Zeuge ein Klirren und Gelächter von draußen gehört und die Melsunger Polizei informiert. Die alarmierte Streife fuhr sofort in die Fritzlarer Straße. Dort stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass an einer dortigen Garage insgesamt 4 Glasbausteine eingeschlagen wurden. Ein Eindringen in die Garage durch das entstandene Loch wäre aber nicht möglich gewesen, ohne sich zu verletzen. Während der Anzeigenaufnahme hörten die Beamten aus dem Bereich Marktplatz / Rotenburger Straße ein Scheibenklirren. Ein Beamter machte sich sofort zu Fuß auf den Weg in Richtung Marktplatz und konnte sehen, wie zwei Personen wegliefen. Hier hatten die Täter eine Scheibe der Bartenwetzer Apotheke eingeschlagen. Nach kurzer Verfolgung konnte eine Person an der Rosen-Apotheke gestellt und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um den Heranwachsenden. Die zweite geflüchtete Person konnte kurze Zeit später durch Hinweise von Zeugen durch eine weitere Streife im Bereich der Stadthalle festgenommen werden. Der Jugendliche hatte sich bäuchlings in einem Graben versteckt und versucht, sich mit Laub abzudecken.

Beide Personen waren stark alkoholisiert und wurden auf der Polizeistation Melsungen erkennungsdienstlich behandelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Ob die Täter noch für weitere Einbrüche in dieser Nacht in Frage kommen, wird zurzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

