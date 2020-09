Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter sprüht Reizgas - Polizei sucht Zeugen nach Raubversuch in Spielhalle

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Raub auf eine Spielhalle an der Wittener Straße am Donnerstagabend (24.9.) sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter griff eine Mitarbeiterin dabei mit Reizgas an.

Nachdem er zunächst an einem Automaten gesessen hatte, kam der unbekannte Mann gegen 20.20 Uhr zum Tresen der Spielhalle. Er lockte die Mitarbeiterin unter einem Vorwand in einen angrenzenden Raum, wo er sie plötzlich mit Reizgas besprühte. Daraufhin rannte der Mann hinter den Tresen und wollte die Kasse öffnen. Als er scheiterte, flüchtete er aus den Räumlichkeiten und über die Wittener Straße in Richtung Dorstfeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 18 bis 22 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, kurze braune Haare, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Basecap mit weißem Logo (vermutlich Adidas), einer hellgrauen Strick- oder Sweatjacke, die an den Schultern schwarz abgesetzt war, einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen. Er trug einen blauen oder grauen Mund-Nasen-Schutz.

Können sie weitere Angaben zu dem Mann machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

