Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec gestohlen

Ahaus (ots)

Ein Pedelec entwendet haben Unbekannte am Wochenende in Ahaus. Das Zweirad der Marke Geero hatte an einem Haus an der Bahnhofstraße gestanden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell