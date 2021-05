Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Elektrofahrrad entwendet

Ahaus (ots)

Diebe haben am vergangenen Freitag in Ahaus-Alstätte ein Pedelec gestohlen. Das braun und silber lackierte Elektrorad vom Typ Koga Miyata hatte verschlossen vor einem Firmengebäude an der Straße Brinker Esch gestanden. Dort kam es zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

