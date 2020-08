Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Zwei 16-jährige Mädchen vermisst - Vermisste Mädchen angetroffen - Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Lübeck (ots)

Seit dem 24.08.2020 wurden zwei 16-jährige Mädchen aus Niedersachsen vermisst, welche sich möglicherweise im Bereich Grömitz/Ostsee aufhalten sollten. Sie konnten am heutigen Donnerstagvormittag (27.08.) in den Niederlanden durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Sie werden nun an ihre Eltern übergeben und ärztlich betreut.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Meldung der Polizeiinspektion Verden/Sachbearbeitung/ÖA finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/4690946

