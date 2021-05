Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu "Parkenden Wagen beschädigt

Unrichtige Telefonnummer hinterlassen"

Bocholt (ots)

In die genannte Meldung vom heutigen Tage hat sich leider ein sachlicher Fehler eingeschlichen: Der beschriebene Unfall hat sich nicht am Samstag, sondern bereits am Freitag, 30.04.2021, auf dem Liebfrauenplatz ereignet. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4906544

