Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pkw gegen Baum gefahren

Bocholt (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag in Bocholt mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der Rheder erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro. Der 18-Jährige hatte gegen 07.45 die Straße "Auf dem Geuting" in Richtung Zentrum befahren und war aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell