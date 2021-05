Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zu "Jugendliche bei Streit verletzt"

Rückmeldungen durch Zeugen und Beteiligte

Bocholt (ots)

Nach einem Vorfall am Skatepark in Bocholt-Lowick haben sich aufgrund einer entsprechenden Veröffentlichung sowohl Zeugen als auch die beiden beteiligten Frauen bei der Polizei gemeldet. Wie berichtet, war es am Mittwoch, 28.04.2021, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Passantinnen und drei weiblichen Jugendlichen gekommen. Die Ermittlungen der Kripo zum genauen Hergang des Geschehens dauern an. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4902743

