Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendliche bei Streit verletzt

Bocholt (ots)

Eskaliert ist ein Streit zwischen drei Jugendlichen und zwei unbekannten Passantinnen am Mittwoch in Bocholt-Lowick. Die 14, 15 und 16 Jahre alten weiblichen Jugendlichen hielten sich gegen 19.20 Uhr am Skatepark an der Lowicker Straße auf. Nach Angaben der Geschädigten sowie von Zeugen entzündete sich der Streit daran, dass eine der Jugendlichen eine Zigarette auf den Boden geworfen hatte. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung seien die beiden Frauen die drei Jugendlichen körperlich angegangen. Ein Zeuge sei schließlich dazwischen gegangen, woraufhin sich die Frauen entfernt hätten. Ein Rettungswagen brachte eine verletzte 16-Jährige in ein Krankenhaus; die beiden anderen Jugendlichen begaben sich selbstständig dorthin.

Die unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt; eine der beiden war circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte blondes Haar, trug eine Jeans und hatte Tätowierungen an beiden Waden; die zweite Frau war circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und hatte pink-rote Haar. Die Polizei bittet die beiden beteiligten Frauen sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell