Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat am Mittwoch ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Gronauer war gegen 16.20 Uhr mit seinem Pedelec auf der Vereinsstraße aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs. An der Kreuzung Vereinsstraße / An der Eßseite habe er einen am Stopp-Zeichen wartenden Wagen wahrgenommen, schilderte der Radfahrer. Dann sei der Autofahrer plötzlich losgefahren, ergänzte er. Es kam zum Zusammenstoß der ungleichen Verkehrsteilnehmer, in Folge dessen der Gronauer stürzte. Der Autofahrer, ein 56-jähriger Gronauer, hatte die Straße An der Eßseite aus Richtung Heerweg befahren und wollte an der Kreuzung nach links auf die Vereinsstraße in Richtung Epe abbiegen. Eine Behandlung des Leichtverletzten war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

