Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein zur Polizei

Gronau (ots)

Nachdem ein 39-Jähriger sein Anliegen am Mittwochabend in der Polizeiwache in Gronau erledigt hatte, stieg er in einen Wagen einer 60-Jährigen und fuhr davon. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein: eines gegen den Fahrer sowie eines gegen die Halterin des Wagens. Die Frau saß bei der Fahrt auf dem Beifahrersitz.

