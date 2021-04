Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer fährt auf

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen haben sich ein 17-jähriger Motorradfahrer sowie eine 50-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Der Leichtkraftradfahrer aus Heek war gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 573 (Heeker Straße) aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Heek unterwegs. Einen vor ihm fahrenden Wagen der Ahauserin bemerkte er zu spät, fuhr auf und stürzte dabei zu Boden. Die Autofahrerin hatte kurz nach dem Kreisverkehr Heeker Straße / Schumacherring gebremst, um nach rechts abzubiegen. Der Rettungsdienst brachte beide Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt.

