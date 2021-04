Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Radfahrer übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 16-Jähriger am Dienstag in Ottenstein bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Pedelecfahrer aus Ahaus war gegen 15.40 Uhr auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der Ketteler Straße aus Richtung Herderstraße kommend in Richtung Brookstegge unterwegs, als eine 29-Jährige seinen Weg kreuzte. Die Ahauserin kam mit ihrem Auto aus Richtung Brookstegge und wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Die Sicht sei durch einen geparkten Kastenwagen beeinträchtigt gewesen, schilderten beide Unfallbeteiligten. Er werde selbständig einen Arzt aufsuchen, gab der Radfahrer an. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

