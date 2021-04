Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Farbschmierereien in den Dinkelniederungen

Gronau (ots)

Insgesamt hat ein Unbekannter fünf Brunnenhütten und eine Stromstation in den Dinkelniederungen in Gronau beschmiert. Liebesbekundungen an einen Vogel und an die Polizei waren neben der Buchstabenfolge "FROC" mit einem nicht zu identifizierenden letzten Zeichen zu sehen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr. Dank einer Wildkamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden: circa 15 bis 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit kurzgeschnittenem Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen, kurzen Sporthose und einem dunklen Shirt, beides vom Hersteller Nike. Weiterhin trug der Mann weiße Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

