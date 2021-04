Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür zur Friedhofskapelle aufgebrochen

Bocholt (ots)

In die Trauerhalle des Friedhofs an der Blücherstraße sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

