POL-PPWP: Gefälschtes Kundenkonto führt zu Mahnungen

Nachdem er schon zum zweiten Mal ein Mahnschreiben erhielt, das er sich nicht erklären konnte, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch an die Polizei gewandt. Wie der 69-Jährige mitteilte, wird ihm eine Bestellung bei einem Online-Shop für Sportsachen mit mehreren hundert Euro in Rechnung gestellt - und jetzt soll er auch noch rund 80 Euro an Mahngebühren bezahlen. Er habe jedoch nie etwas bei diesem Shop bestellt, geschweige denn erhalten.

Der 69-Jährige nahm deshalb Kontakt zu dem Inkasso-Unternehmen auf, um die Sache zu klären. Dort erfuhr er, dass die Bestellung nicht an seine, sondern eine ganz andere Adresse geliefert wurde.

Offenbar hat sich jemand unter dem Namen des 69-Jährigen ein Kundenkonto angelegt, diesen auch als Rechnungsadresse angegeben, die Waren aber woanders hinschicken lassen. Die Kripo ermittelt deshalb jetzt wegen Betrugs. |cri

