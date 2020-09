POL-PPWP: Fahrmanöver endet im Streit

Polizeipräsidium Westpfalz

Zwei Fahrzeugführer sind am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Merkurstraße in Streit geraten.

Auslöser war ein Fahrmanöver eines 20-jährigen Mercedesfahrers, woraufhin der Fahrer eines Opel abbremsen musste. In Folge dieses Manövers wollte der Opel-Fahrer ihn an der nächsten Tankstelle zur Rede stellen. Um vermutlich einem Gespräch aus dem Weg zu gehen, fuhr der Mercedes daraufhin wieder an. Er traf den 26-jährigen Opelfahrer am Bein und am Arm. Der Mann wurde leichtverletzt. Die Beiden fanden sich daraufhin auf der hiesigen Dienststelle ein.

Um den Tathergang weiter ermitteln zu können, bittet die Polizei um Mithilfe:

Zeugen, die Hinweise zu dem Verlauf des Streites geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

