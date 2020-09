Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei jugendlichen Ladendieben hatte es der Hausdetektiv eines Drogeriemarktes in der Mall am Dienstag zu tun. Kurz nach 14 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter einen Jungen, der sich in der Parfüm-Abteilung zwei Herrendüfte aus dem Regal nahm. Anschließend ging er in den hinteren Bereich des Geschäfts, wo er sich die beiden Packungen unter den Pullover steckte. Als der Jugendliche den Laden verlassen wollte, ohne die Düfte zu bezahlen, wurde er vom Detektiv gestoppt. Der 15-Jährige erhält eine Strafanzeige,

Bereits gegen halb 1 hatte der Mitarbeiter ein Mädchen beobachtet, das sich verdächtig verhielt. Zunächst nahm sie eine Packung Koffeintabletten aus der Auslage und steckte sich diese in ihre Hosentasche - dann überlegte sie es sich offenbar noch einmal anders und legte die Verpackung wieder zurück.

Vom Detektiv angesprochen, leerte die Jugendliche ihre Hosentasche sowie die Bauchtasche. Dabei kamen mehrere Kosmetikartikel sowie zwei Scheren zum Vorschein, für die das Mädchen keinen Kassenbon hatte. Eine Überprüfung des Bestands ergab, dass die Artikel fehlen. Auf die 14-Jährige kommt deshalb eine Strafanzeige zu. |cri

