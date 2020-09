Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spritztour mit gestohlenem Motorrad?

Kaiserslautern (ots)

Den Diebstahl seines Motorrads hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 41-Jährigen hatte er die Maschine am Dienstag gegen 18 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt - am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr war sie nicht mehr da.

Das Problem: Der 41-Jährige hatte nach dem Abstellen des Motorrads jemanden im Krankenhaus besucht - und auf diesem Weg offenbar auch den Zündschlüssel verloren. Er informierte deshalb das Sicherheitspersonal und ließ die Maschine vor Ort zurück. Als er sie am nächsten Morgen holen wollte, war sie weg.

Ein Zeuge entdeckte das Motorrad allerdings am späten Nachmittag in der Adolfstraße. Ob die Täter die Maschine einfach nur "ums Eck" in die nächste Seitenstraße schoben, oder ob sie eine Spritztour damit unternahmen und anschließend das Motorrad an anderer Stelle abstellten, ist derzeit unklar.

Zeugen, die gesehen haben, wer das Motorrad in der Albert-Schweitzer-Straße bewegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell