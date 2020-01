Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auseinandersetzung auf Parkplatz; Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Montag gegen 21.45 Uhr auf einem Supermarktplatz in Wittmund gekommen. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlug ein 19 Jahre alter Mann aus Wittmund dem 20-jährigen Opfer mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wurde verletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer Hyundai i10 ist in Wittmund beschädigt worden. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Montag, 12 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim rückwärts Ausparken. Der Hyundai wurde dabei vorne rechts am Kotflügel und auf Höhe der A-Säule beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

