Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Einbruch in Bäckerei

Altkreis Norden (ots)

Dornum - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Dornum ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 19.50 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei im Bensjücher Weg. Es wurde nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04931 9210.

