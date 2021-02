Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch im Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 27.02.2021 , um 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Gasgeruch im Haus alarmiert. Es rückten insgesamt 8 Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte der Hauptwache , des Löschzuges Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Rüggeberg aus. Vor Ort wurden direkt Gasmessungen in 3 Wohnhäusern vorgenommen und die AVU angefordert. Die Bewohner der Häuser mussten sofort ihre Wohnungen verlassen und wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut. In einem Haus wurden erhöhte Messwerte festgestellt . Die AVU schieberte die Gaszufuhr ab und wurde direkt tätig. Es war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz endete um 18:56 Uhr.

