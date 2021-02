Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Montag

Ennepetal (ots)

Am Montag den 22.02.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Um 11:31 Uhr wurde die Feuerwehr Gevelsberg mit einer Drehleiter bei einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Engelbert Tunnel unterstützt. Der Einsatz endete um 12:00 Uhr. Um 17:26 Uhr wurde der Rettungsdienst mit Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug bei einer Krankenhausentlassung unterstützt. Aufgrund von baulichen Gegebenheiten und der Erkrankung des Patienten wurde der Patient mittels Drehleiter in die Wohnung transportiert. Um 21:01 Uhr wurde eine Erstversorgung geleistet. Durch mehrere parallele Rettungsdiensteinsätze war kein RTW zeitnah zur Verfügung. Es wurde eine Erstversorgung durchgeführt und anschließend die Einsatzstelle an RTW und Notarzt übergeben. Der Einsatz endete um 21:28 Uhr

