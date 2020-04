Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr am Freitag ein 25-jähriger Krad-Lenker von Dunstelkingen nach Katzenstein. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn. Beim Zurücklenken verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde der Krad-Lenker schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt.

