POL-BOR: Kreis Borken - Telefonaktion "Mach Dein Passwort stark"

Wer es hat, hält den Schlüssel zu sensiblen Daten in der Hand: Passwörter sollen eigentlich davor schützen, dass Unbekannte auf Accounts zugreifen. Doch immer wieder entpuppt sich der vermeintliche Schutz als Schwachstelle.

Die Experten der Kreispolizeibehörde Borken wissen um diese Gefahr. Deshalb bieten die Fachberater des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz am Freitag, 30. April, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale in Gronau erneut eine Telefonaktion zu diesem Thema an. Das Motto lautet: "Mach Dein Passwort stark!". Jeder Interessierte kann sich zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr zum Thema Passwortsicherheit beraten lassen. Zu erreichen sind die Fachleute unter Tel. (02861) 9000.

Im Rahmen dieser Aktion vermitteln die Experten wichtige Botschaften der Präventionskampagne des Landeskriminalamts NRW:

1. Erstellen und nutzen Sie starke Passwörter, vor allem für Zugänge zu Online-Diensten, E-Mail-Accounts, Social-Media-Foren und vor allem für Zugänge zu Kunden-Accounts bei Banken. Ein Passwort sollte aus mindestens zehn Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen enthalten.

2. Erstellen und nutzen Sie unterschiedliche Passwörter für Ihre verschiedenen Onlinezugänge. Damit verringern Sie das Risiko, dass Kriminelle in Ihre sämtlichen Accounts eindringen können, wenn es einmal zu einer Sicherheitslücke in einem Portal kommt.

3. Sichern Sie Ihre Passwörter auf geeignete Weise. Viele Online-Händler bieten Ihnen die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) an: Sie geben beim Login zunächst Ihr persönliches Passwort ein und erhalten anschließend zum Beispiel einen Zugangscode auf Ihr Smartphone, den Sie zusätzlich eintippen. Aktivieren Sie unbedingt dieses Verfahren, um im Internet auf Nummer sicher zu gehen.

4. Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und achten Sie darauf, bei Onlinekäufen und Registrierungen nur die wirklich erforderlichen Daten anzugeben.

5. Erstatten Sie im Schadensfall eine Strafanzeige bei der Polizei.

Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.mach-dein-passwort-stark.de.

