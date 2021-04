Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 15-jährige Radfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 21 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 16.10 Uhr aus einer Einfahrt auf die Straße Im Königsesch einbiegen. Dabei kam es zur Kollision des Bocholters mit der Jugendlichen - sie hatte den Gehweg an der Straße Im Königsesch in Richtung Industriestraße befahren. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

