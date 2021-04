Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Citroen am Losbergpark beschädigt

Stadtlohn (ots)

Einen Spoiler haben Unbekannte an einem weißen Citroen C1 in Stadtlohn abgerissen. Mitgenommen haben die Täter das Fahrzeugteil jedoch nicht. Zu dem Geschehen auf einem Parkplatz an der Uferstraße kam es am Montag zwischen 18.45 und 19.50 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell