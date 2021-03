Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: auffälliges Fundfahrrad sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 23.03.2021 gegen 10:00 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf ein herrenloses Fahrrad in der Werrystraße in Lambsheim gemeldet. Dort stand das Fahrrad bei einer öffentlichen Sitzgruppe an den Tisch gelehnt. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass das Fahrrad durch eine unbekannte Person bereits am Sonntag, den 21.03.2021 gegen 10:30 Uhr dort abgestellt worden war. Das unverschlossene Fahrrad dürfte nach unbefugtem Gebrauch durch die Person dort abgestellt worden sein.

Es handelt sich um ein weißes Damenrad mit bunten Streifen der Marke McKenzie. Auffällig sind auch die roten Schutzbleche und der schwarze Kindersitz mit pinkem Blumenmuster. Wem gehört das Fahrrad?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell