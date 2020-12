Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort- Brand einer Gartenlaube

Zeugen gesucht

Kamp-LintfortKamp-Lintfort (ots)

Am Freitag gegen Mitternacht kam es in einer Kleingartenanlage an der Ferdinantenstraße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Gartenlaube.

Diese wurde vollständig zerstört. Personenschaden entstand nicht.

Auf der Anfahrt zum Brandort löschte die Feuerwehr ein brennendes Kinderfahrrad, das in der Nähe der Brandörtlichkeit stand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

