Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Erneut Zigaretten erbeutet

Gronau (ots)

Wie sich die Tatausführungen sowie die Beschreibung des Diebes doch gleichen. Am Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr hat ein Unbekannter erneut eine Tankstelle an der Gronauer Straße in Epe betreten und zwei Stangen Marlboro-Zigaretten gestohlen. Nachdem er die Mitarbeiterin der Tankstelle abgelenkt hatte, ergriff der Mann seine auf dem Tresen liegende Beute und flüchtete. Den Täter beschrieb die Angestellte wie folgt: Anfang 20, 1,75 bis 1,85 Meter groß mit kurzen Haare. Er war bekleidet mit einer roten Jacke und einer grauen Jogginghose. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Gestern kam es unweit des jetzigen Tatorts und am Samstag in Ahaus zu gleichgelagerten Diebstählen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Links zu den vorangegangenen Taten:

(Gronau-Epe): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4901469 Ergänzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4901508

(Ahaus): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4899241

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell